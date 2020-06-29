BMW и Mercedes-Benz изменили логотипы в поддержку сексуальных меньшинств

Ряд мировых автоконцернов добавили радужные цвета к своим логотипам в социальных сетях, чтобы поддержать празднование "месяца ЛГБТ-сообщества". В частности, в немецкой автомобильной компании BMW заявили, что не признают дискриминацию по происхождению, цвету кожи, национальности, полу, религии, инвалидности или возрасту. Именно поэтому на страницах автопроизводителя в "Твиттере", "Фейсбуке" и "Инстаграме" разместили логотип, где вместо серого фона на заднем плане появился радужный флаг. Оригинал представлен только на сайте компании и на "Ютубе". BMW призвала пользователей Сети уважительно относиться к решению компании.