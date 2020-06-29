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BMW и Mercedes-Benz изменили логотипы в поддержку сексуальных меньшинств

Пользователи соцсети неоднозначно восприняли акцию, высказывая в том числе критику в адрес компаний, угрожая отказаться от приобретения продукции данных брендов.

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Фото © BMW

Ряд мировых автоконцернов добавили радужные цвета к своим логотипам в социальных сетях, чтобы поддержать празднование "месяца ЛГБТ-сообщества". В частности, в немецкой автомобильной компании BMW заявили, что не признают дискриминацию по происхождению, цвету кожи, национальности, полу, религии, инвалидности или возрасту. Именно поэтому на страницах автопроизводителя в "Твиттере", "Фейсбуке" и "Инстаграме" разместили логотип, где вместо серого фона на заднем плане появился радужный флаг. Оригинал представлен только на сайте компании и на "Ютубе". BMW призвала пользователей Сети уважительно относиться к решению компании.

В BMW мы живём многообразием. Мы верим в открытую культуру, в которой нет места привилегированности или дискриминации по происхождению, цвету кожи, национальности, полу, религии, инвалидности или возрасту, — говорится в сообщении.

Вслед за BMW логотип в соцсетях сменила компания Mercedes-Benz. Toyota ограничилась публикацией фотографии в своих аккаунтах в поддержку ЛГБТ, а компания Jeep опубликовала короткие видеоролики с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее сообщалось, что киевские активисты повесили флаг ЛГБТ на "Родину-мать".

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