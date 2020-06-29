Эксперты заявили о десятках тысяч спасённых жизней россиян во время эпидемии CoViD-19

Введённые Правительством РФ ограничения и ответственность граждан помогли сохранить как минимум 80 тысяч жизней во время эпидемии коронавируса. Соответствующие данные представлены в исследовании экспертов Высшей школы экономики "Какого количества смертей от CoVID-19 удалось избежать российскому обществу".

Специалисты подсчитали разницу между прогнозом по количеству летальных исходов в стране (с учётом введённых ограничений и без них) и фактической смертностью в период с 1 марта по 24 июня. В ходе анализа учитывались число умерших от коронавируса пациентов и сведения о летальных исходах, при которых CoVID-19 являлся сопутствующей причиной смерти.

Эксперты выделили три группы факторов, которые привели к значительному снижению заболеваемости и смертности в России. Первая действует непосредственно на уровне общества: граждане самостоятельно защищаются от инфекции, а роль власти состоит только в своевременном информировании. Вторая связана с политикой кабмина и вводимыми ограничительными мерами. Третья — это вклад медицины в диагностику и лечение заражённых, а также выявление и изоляция контактировавших с пациентами.

— Спасённые жизни — это результат регулирующих мер властей и ответственного поведения граждан, и невозможно надёжным образом разделить эти эффекты, — объяснил один из авторов исследования, проректор, директор по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрей Жулин.

По оценке аналитиков, санитарно-эпидемиологические, медицинские, экономические, информационные меры, предпринятые правительством, а также ответственное поведение граждан позволили сохранить не менее 80 тысяч жизней в России.