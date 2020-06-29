Владимир Путин посмертно наградил орденом волонтёра-медика Светлану Анурьеву

19-летняя студентка медколледжа Светлана Анурьева из Карсуна, несмотря на рак IV стадии, вызвалась помочь местной больнице и жителям родного посёлка во время эпидемии коронавируса. С первых дней работы акции #МыВместе она развозила продукты одиноким старикам и помогала выявлять заражённых коронавирусом. О своей тяжёлой болезни Света не говорила никому. Девушки не стало 31 мая. Теперь её имя будет носить Ульяновский медицинский колледж. Также после смерти девушки был учреждён памятный знак "За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой".