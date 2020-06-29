Владимир Путин посмертно наградил орденом волонтёра-медика Светлану Анурьеву

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом юного волонтёра-медика Светлану Анурьеву "за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией". Больная раком девушка до последнего помогала жителям родного посёлка и местной больнице пережить эпидемию.
— За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (CoViD-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну, — говорится в опубликованном на сайте Кремля указе.
19-летняя студентка медколледжа Светлана Анурьева из Карсуна, несмотря на рак IV стадии, вызвалась помочь местной больнице и жителям родного посёлка во время эпидемии коронавируса. С первых дней работы акции #МыВместе она развозила продукты одиноким старикам и помогала выявлять заражённых коронавирусом. О своей тяжёлой болезни Света не говорила никому. Девушки не стало 31 мая. Теперь её имя будет носить Ульяновский медицинский колледж. Также после смерти девушки был учреждён памятный знак "За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой".
Ранее Путин поддержал идею учредить международную волонтёрскую премию "Мы вместе" за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса. С инициативой выступила координатор международной программы "Волонтёры мира" Ассоциации волонтёрских центров Диана Джалалова.