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Владимир Путин посмертно наградил орденом волонтёра-медика Светлану Анурьеву

Несмотря на рак IV стадии, студентка медколледжа до последнего развозила продукты одиноким старикам во время эпидемии коронавируса.

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Светлана Анурьева. Фото © Соцсети

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом юного волонтёра-медика Светлану Анурьеву "за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией". Больная раком девушка до последнего помогала жителям родного посёлка и местной больнице пережить эпидемию.

За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (CoViD-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну, — говорится в опубликованном на сайте Кремля указе.

19-летняя студентка медколледжа Светлана Анурьева из Карсуна, несмотря на рак IV стадии, вызвалась помочь местной больнице и жителям родного посёлка во время эпидемии коронавируса. С первых дней работы акции #МыВместе она развозила продукты одиноким старикам и помогала выявлять заражённых коронавирусом. О своей тяжёлой болезни Света не говорила никому. Девушки не стало 31 мая. Теперь её имя будет носить Ульяновский медицинский колледж. Также после смерти девушки был учреждён памятный знак "За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой".

Ранее Путин поддержал идею учредить международную волонтёрскую премию "Мы вместе" за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса. С инициативой выступила координатор международной программы "Волонтёры мира" Ассоциации волонтёрских центров Диана Джалалова.

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