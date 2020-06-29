Доцент-расчленитель Соколов устроил истерику в суде и потребовал обнародовать переписку с Ещенко

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, молодой возлюбленной Анастасии Ещенко, устроил истерику во время заседания суда и потребовал показать общественности переписку с убитой. Там, как он сообщил, зафиксированы все "чудовищные оскорбления" от студентки в его адрес.

— Я настаиваю на том, чтобы вещдоки были на открытом заседании. В этих доказательствах видно, что делала пострадавшая. Какие страшные оскорбления она употребляла, какие страшные вещи мне писала, как она оскорбляла моих детей. И если это скрыть от людей, тогда будет нарушено правосудие, — кричал обвиняемый.

По словам Соколова, у людей сложилось о его студентке ложное представление. И только по перепискам станет понятно, какие ужасные вещи она творила.

— А если вы откажетесь (опубликовать материалы. — Прим. Лайфа), значит, вы действуете под давлением прессы, которая создала мне жуткий образ, — добавил историк.

Суду пришлось отложить до 6 июля заседание по делу доцента. За это время стороны должны решить, какие части личной переписки между Ещенко и Соколовым могут быть оглашены в открытой части судебного заседания.