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Иран потребовал от Интерпола арестовать Трампа за убийство генерала Сулеймани

Тегеран также обвинил хозяина Белого дома в терроризме.

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Иран потребовал от Интерпола объявить президента США Дональда Трампа в международный розыск за убийство командующего элитным спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Прокурор Тегерана Али Мехр заявил, что Иран выдал ордер на арест американского лидера.

Удалось идентифицировать 36 представителей США, включая Дональда Трампа, участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран, — цитирует его IRNA.

Мехр заявил, что эти лица обвиняются в "убийстве" и "терроризме". По его словам, судебные власти Ирана выписали постановление о привлечении их к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол, который предполагает, что силы правопорядка по всему миру будут содействовать поиску и поимке запрашиваемого подозреваемого.

Между тем в штаб-квартире Интерпола в Лионе уточнили, что не будут рассматривать подобные запросы от Тегерана. Там сообщили РИА "Новости", что "организации строго запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера".

Как уже писал Лайф, генерал Сулеймани погиб 3 января при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с командующим элитным спецподразделением "Кудс" были убиты несколько офицеров и замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Позже Трамп заявил, что Сулеймани якобы планировал взорвать четыре американских посольства.

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