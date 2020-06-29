Иран потребовал от Интерпола арестовать Трампа за убийство генерала Сулеймани

Иран потребовал от Интерпола объявить президента США Дональда Трампа в международный розыск за убийство командующего элитным спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Прокурор Тегерана Али Мехр заявил, что Иран выдал ордер на арест американского лидера.

— Удалось идентифицировать 36 представителей США, включая Дональда Трампа, участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран, — цитирует его IRNA.

Мехр заявил, что эти лица обвиняются в "убийстве" и "терроризме". По его словам, судебные власти Ирана выписали постановление о привлечении их к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол, который предполагает, что силы правопорядка по всему миру будут содействовать поиску и поимке запрашиваемого подозреваемого.

Между тем в штаб-квартире Интерпола в Лионе уточнили, что не будут рассматривать подобные запросы от Тегерана. Там сообщили РИА "Новости", что "организации строго запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера".