Иран потребовал от Интерпола арестовать Трампа за убийство генерала Сулеймани

Иран потребовал от Интерпола объявить президента США Дональда Трампа в международный розыск за убийство командующего элитным спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Прокурор Тегерана Али Мехр заявил, что Иран выдал ордер на арест американского лидера.
— Удалось идентифицировать 36 представителей США, включая Дональда Трампа, участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран, — цитирует его IRNA.
Мехр заявил, что эти лица обвиняются в "убийстве" и "терроризме". По его словам, судебные власти Ирана выписали постановление о привлечении их к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол, который предполагает, что силы правопорядка по всему миру будут содействовать поиску и поимке запрашиваемого подозреваемого.
Между тем в штаб-квартире Интерпола в Лионе уточнили, что не будут рассматривать подобные запросы от Тегерана. Там сообщили РИА "Новости", что "организации строго запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера".
Как уже писал Лайф, генерал Сулеймани погиб 3 января при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с командующим элитным спецподразделением "Кудс" были убиты несколько офицеров и замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Позже Трамп заявил, что Сулеймани якобы планировал взорвать четыре американских посольства.