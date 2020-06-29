Евросоюз продлил антироссийские санкции до 31 января 2021 года

Европейский союз продлил действие секторальных экономических санкций в отношении России ещё на шесть месяцев. Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, распространённом в Брюсселе в понедельник. Таким образом, совет юридически утвердил решение, о котором договорились лидеры стран Евросоюза на саммите 17–18 июня.

Лайф уже сообщал, что решение продлить санкции последовало после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировали участников встречи о ходе реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Они пришли к выводу, что существенного прогресса в этом процессе нет.