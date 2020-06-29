Двое рабочих погибли в Подмосковье при спуске в 10-метровый колодец

В Подмосковье в 10-метровом колодце погибли двое рабочих, которые выполняли земляные работы. Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах региона, мужчины надышались природным газом, которые выделяют породы на такой глубине.

По словам источника, трагедия произошла в СНТ "Машиностроитель". Владелец дачного участка хотел углубить колодец. Нанял рабочих 29 и 37 лет. Договорившись об условиях, он на время отлучился, а, вернувшись, обнаружил рабочих на дне колодца без сознания. На помощь вызвал службу спасения.

Тела мужчин из глубокого колодца спасателям пришлось доставать со специальным оборудованием. Медикам оставалось лишь констатировать смерть рабочих.