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#ирак#иран

Власти Ирана подтвердили гибель в Багдаде генерала Сулеймани

Согласно последней версии событий, он мог быть ликвидирован в результате спецоперации США.

сегодня в 03:00
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Фото: twitter/TheBelaaz

Власти Ирана подтвердили, что командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани погиб. Об этом сообщает гостелеканал Ирана IRINN со ссылкой на заявление КСИР.

Напомним, накануне вечером появились сообщения о том, что нанесён ракетный удар по району, прилегающему к аэропорту Багдада. Сообщалось, что упали несколько ракет, причём одна из них угодила прямо в машину, и ПВО сил коалиции якобы отразили часть удара.

Однако затем выяснилось, что это была операция США. Её целями стали Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис — лидер шиитского ополчения Ирака, которого госдеп обвинил в организации нападения на Посольство США в Багдаде.

Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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