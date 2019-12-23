СМИ: США подтвердили, что сами нанесли удар рядом с аэропортом Багдада

Соединённые Штаты подтвердили, что именно они нанесли точечный удар по прилегающему к аэропорту Багдада району по двум целям, связанным с Ираном. Об этом сообщает Sky News.

Сообщается о гибели в результате этого удара командующего иранским спецподразделением "Кудс" генерала Касима Сулеймани, а также замглавы шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. Последнего ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил в организации нападения на американское посольство.

Данные об общем количество погибших при ударе по окрестностям Багдада пока разнятся. Ранее сообщалось о восьми жертвах и о более десяти пострадавших.