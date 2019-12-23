Жертвами ракетного удара по аэропорту Багдада стали восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли этой ночью в Багдаде в результате ракетной атаки на аэропорт иракской столицы. Об этом сообщает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на свои источники в местных силах безопасности.

Отмечается, что три ракеты упали у помещения, где хранятся грузы. Там в результате взорвались две машины.

Ранее же сообщалось, что ранения получили 12 военнослужащих, которые находились на блокпосту у въезда на территорию аэропорта. Также есть раненые среди гражданских. По предварительным данным, также одна из ракет повредила взлётную полосу, из-за чего аэропорт закрыли.

Напомним, что это происходит на фоне довольно напряжённой ситуации в Багдаде. Там ранее участники акции протеста напали на Посольство США, их пришлось разгонять слезоточивым газом.