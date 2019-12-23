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#ирак#багдад

Ракетная атака по аэропорту Багдада была отражена ПВО сил коалиции

Целью ударов были места расположения американских и французских военных советников.

вчера в 23:50

Ракетный удар, который был нанесён несколько часов назад по международному аэропорту Багдада, был частично отражён при помощи средств противовоздушной обороны сил коалиции под эгидой США. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Несколько ракет всё же пробили оборону и ударили в районе центра, где размещаются военные советники из Штатов и Франции. По последним данным, пострадало 12 иракских военных.

Также снаряды упали в районе грузового терминала, и там есть раненые среди гражданских служащих. Аэропорт сейчас не работает.

Ситуация в Багдаде в последнее время напряжённая. Там протестующие два дня назад попытались штурмовать Посольство США. Это случилось после похорон тех, кто погиб при ударах американских беспилотников по членам группировки "Катаиб Хезболлах". Охрану посольства пришлось усиливать, а ей применять слезоточивый газ для разгона протестующих.

Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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