Ракетная атака по аэропорту Багдада была отражена ПВО сил коалиции

Ракетный удар, который был нанесён несколько часов назад по международному аэропорту Багдада, был частично отражён при помощи средств противовоздушной обороны сил коалиции под эгидой США. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

ما نعرفه حتى اللحظة و مؤكد هو اصابة سيارتين و مقتل من فيها في طريق المطار و ننتظر تأكيد ونفي كل شيء اضافي عن القصف الذي حصل في مطار بغداد pic.twitter.com/Z0liPLZEKd — Steven nabil (@thestevennabil) January 2, 2020

Несколько ракет всё же пробили оборону и ударили в районе центра, где размещаются военные советники из Штатов и Франции. По последним данным, пострадало 12 иракских военных.

Также снаряды упали в районе грузового терминала, и там есть раненые среди гражданских служащих. Аэропорт сейчас не работает.

Ситуация в Багдаде в последнее время напряжённая. Там протестующие два дня назад попытались штурмовать Посольство США. Это случилось после похорон тех, кто погиб при ударах американских беспилотников по членам группировки "Катаиб Хезболлах". Охрану посольства пришлось усиливать, а ей применять слезоточивый газ для разгона протестующих.