Биржевая цена бензина АИ-95 вновь обновила исторический рекорд

Оптовая цена на бензин АИ-95 в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи достигла 57,7 тысячи рублей за одну тонну и установила рекорд. Об этом свидетельствуют данные площадки.
Эта стоимость на 0,5% выше предыдущего рекордного значения. При этом цена АИ-95 в ходе торгов в европейской части России выросла на 0,4% и достигла своего нового максимального значения — 58,17 тысячи рублей за тонну. Объём торгов составил 7,53 тысячи тонн (или 438 миллионов рублей).
Напомним, что 95-й бензин дорожает с середины апреля, за это время его цена увеличилась более чем на 50%. Предыдущие исторические максимумы на биржах были зафиксированы 17, 18 и 26 июня.
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