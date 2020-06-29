Обвиняемого в педофилии экс-помощника главы Россельхознадзора отправили под домашний арест

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, обвиняемого во взяточничестве и педофилии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
— Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Натарова Д. С. до 25 августа 2020 года, — уточнила представитель суда в беседе с ТАСС.
Как сообщал Лайф, Дмитрий Натаров был уволен с занимаемой должности 27 апреля после подозрений в педофилии. Потерпевшей является дочь друзей экс-чиновника, которой на момент начала преступных действий было всего 13 лет. Также бывшему помощнику главы Россельхознадзора инкриминируется получение от представителей разных юридических лиц более шести миллионов рублей в качестве взяток.
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