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Обвиняемого в педофилии экс-помощника главы Россельхознадзора отправили под домашний арест

Бывшему чиновнику вменяется "совершение развратных действий сексуального характера" в отношении несовершеннолетней дочери его знакомых.

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Дмитрий Натаров. Фото © Россельхознадзор

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, обвиняемого во взяточничестве и педофилии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Натарова Д. С. до 25 августа 2020 года, — уточнила представитель суда в беседе с ТАСС.

Как сообщал Лайф, Дмитрий Натаров был уволен с занимаемой должности 27 апреля после подозрений в педофилии. Потерпевшей является дочь друзей экс-чиновника, которой на момент начала преступных действий было всего 13 лет. Также бывшему помощнику главы Россельхознадзора инкриминируется получение от представителей разных юридических лиц более шести миллионов рублей в качестве взяток.

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