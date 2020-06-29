Диетолог объяснила, чем опасно слишком быстрое похудение и как не набрать лишний вес снова

Диетолог, автор книги "Здоровые привычки" Лидия Ионова объяснила, чем опасно для организма быстрое похудение, и дала советы, как не только сбросить лишний вес, но и удержать фигуру в форме на долгое время.

— Прежде всего, быстрое похудение опасно тем, что в будущем будет крайне сложно удержать вес, — чем сильнее ограничения, тем сложнее будет выстроить жизнь, в которой вес удастся контролировать, — сказала врач в беседе с URA.ru.

Ионова добавила, что при стремительной потере веса не успевает адаптироваться эндокринная система и гормоны, кроме того, могут произойти сбои в других органах, которые были окружены тем самым жиром, например в печени и почках.

Диетолог напомнила, что допустимая потеря килограммов за месяц индивидуальна и рассчитывается в зависимости от изначальной массы тела. Так, люди, весящие более 150 кг, могут спокойно сбросить пять-семь из них, но если 80 — то уже гораздо меньше. Если же необходимо экстренно похудеть, например перед хирургическим вмешательством, то делать это нужно исключительно под контролем врачей.

Ионова подчеркнула, что кратковременные ограничения в питании не принесут успеха. Чтобы ушедший жир не вернулся обратно, нужно менять свои привычки и образ жизни, которые должны остаться на всю жизнь. Также необходимо решать психологические проблемы, способствовавшие перееданию и набору веса.