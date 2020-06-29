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Ребёнок-инвалид и женщина погибли при пожаре на западе Москвы — видео

Шесть человек были спасены сотрудниками МЧС.

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Видео © LIFE / VK / Мослента

В Москве на Филёвском бульваре загорелась квартира на восьмом этаже жилого дома. Как стало известно Лайфу, в результате пожара погиб десятилетний ребёнок-инвалид и женщина.

Информация о возгорании поступила спасателям в 20:53. Горели личные вещи и мебель на площади 15 квадратных метров. Как сообщает ГУ МЧС по столице, было спасено шесть человек.

В 21:04 пожар был локализован, а спустя полчаса полностью потушен.

По факту инцидента организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте управления СК РФ по столице.

Ранее крупный пожар вспыхнул в театре драмы в центре Владимира.

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