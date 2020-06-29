"Я был поражён!" Режиссёр Алексей Учитель рассказал, как Асмус вновь решилась на эротическую сцену

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Режиссёр Алексей Учитель рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", где в эротической сцене снялась актриса Кристина Асмус. Она решилась на смелый шаг снова, несмотря на то что её затравили за обнажёнку после выхода картины "Текст".

Учитель рассказал о сцене, в которой поучаствовала звезда. В ней китобои смотрят, как на экране компьютера раздевается девушка. Эта роль и была отведена артистке.

Режиссёр отметил, что фильм — это потрясающая история, которую покажут на одном из крупнейших кинофестивалей. Ему удалось уговорить Асмус сниматься, а потом вышла нашумевшая лента "Текст". После этого агент Кристины заявил, что та отказывается от участия.

— Я упросил прийти их на студию, Асмус долго извинялась, что сыграть не получится. Ни на что не надеясь, я включил ей десять минут фильма, она посмотрела и говорит: "Всё. Давайте. Когда снимать?" Я переспросил: "Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?" "Это моё дело", — сказала она твёрдо и снялась замечательно. Я был поражён! — цитирует режиссёра "Комсомольская правда".

Сама Асмус ещё в марте подтвердила своё участие в съёмках. Она написала в "Инстаграме", что снялась в драме "Китобой" от студии "Рок", и отметила, что это был её самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты.

— Я сыграла девушку из секс-видеочата. Но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно, — объяснила актриса.