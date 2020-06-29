"Будет интересно". Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI — видео

Музыкант и политик Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI, об этом было объявлено в эфире средства массовой информации.

Предложение шоумену сделал владелец канала Микаэль Исраелян. Он уверен, что артист поможет создавать оригинальный контент и придаст вещанию новую интонацию. Предполагается, что это назначение завершит реформирование команды топ-менеджмента. Фронтмен "Ленинграда" займётся созданием и продвижением неновостных продуктов и будет воплощать в жизнь задачу по объединению русскоговорящих людей мира через единый культурный концепт.

— Присоединившись к команде RTVI, я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру. Будет интересно, будет здорово, наш весь русскоязычный мир, думаю, что объединится, — прокомментировал назначение на должность Шнуров.

В настоящее время артист вникает в тонкости рабочего процесса и надеется, что сможет применить все свои навыки и способности. Команда восприняла приход музыканта с энтузиазмом. Станислав Кучер, отвечающий за информационную и общественно-политическую повестку RTVI, назвал Шнурова "мегауспешным продюсером" и яркой личностью и заявил, что рад его назначению.

RTVI — международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке, созданное в 2000 году. В его состав входят телеканал, сайт и аккаунты во всех основных соцсетях. Общий охват — 225 млн человек. Аудитория телеканала с 2017 года выросла с 6,5 млн зрителей до 12 млн.