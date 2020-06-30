Более 100 штаммов коронавируса выявлено в России

Генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что после появления в России первых случаев коронавирусной инфекции было выявлено более ста штаммов вируса.

— После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более ста, — приводит слова Максютова РИА "Новости".

По состоянию на 29 июня CoViD-19 подтверждён у 641 156 россиян. Из них 9166 человек умерли, 403 430 выздоровели.