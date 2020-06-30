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Более 100 штаммов коронавируса выявлено в России

На сегодняшний день CoViD-19 выявлен у 641 тысячи россиян.

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Фото © Pixabay

Генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что после появления в России первых случаев коронавирусной инфекции было выявлено более ста штаммов вируса.

После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более ста, — приводит слова Максютова РИА "Новости".

По состоянию на 29 июня CoViD-19 подтверждён у 641 156 россиян. Из них 9166 человек умерли, 403 430 выздоровели.

Ранее в ВОЗ предупредили об ускорении распространения коронавируса во всём мире. Число жертв CoViD-19 превысило 500 тысяч человек.

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