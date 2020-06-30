В США 74-летний серийный убийца обменял признание вины на пожизненное заключение

Серийный маньяк Джозеф Джеймс Деанджело, также известный как Убийца из Золотого штата, признал вину в преступлениях, которые он совершил более 40 лет назад, в обмен на пожизненное заключение. Об этом сообщает AP News.

74-летний мужчина был задержан в 2018 году благодаря анализу ДНК. Ему было предъявлено обвинение в 13 убийствах, 13 похищениях и десятках изнасилований, совершённых с 1976 по 1986 год.

На заседание Деанджело привели в оранжевом комбинезоне и с пластиковым щитом на лице. Прокуратура просила для него смертный приговор, однако он пошёл на сделку, признавшись во всех злодеяниях.

На суде маньяк, ранее работавший в полиции, сослался на "личность" по имени Джерри, которая якобы руководила его действиями.

— У меня не хватило сил, чтобы вытолкнуть его. Он заставлял меня. Он пошёл со мной. Это было как в моей голове, он же часть меня. Я не хотел делать этих вещей. Я вытолкнул Джерри и прожил счастливую жизнь. Я делал все эти вещи. Я разрушил все их жизни. Так что теперь я должен заплатить за это, — сказал Деанджело.

После того как обвинение в деталях рассказало о каждом преступлении маньяка, ему был вынесен приговор. По его условиям Деанджело не имеет права на обжалование и обязан выплатить семьям жертв компенсации.