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"Подумайте сначала головой". Эксперт рассказал, как распознать поддельные сайты

Важно обращать внимание на доменное имя сайта.

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Чтобы не стать жертвой мошенников и не попасть на поддельный сайт, необходимо проверять всю информацию и детали: неровности, отзывы, качество дизайна, оформление и прочее. Об этом рассказал генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Как правило, такие сайты всегда можно распознать по адресу и по каким-то мелким моментам: ошибкам в тексте, неправильному упоминанию юрлица, отсутствию формы обратной связи, пояснил специалист агентству "Прайм".

Он отметил, что существует два типа таких подделок. Первый из них — фишинговые сайты, которые собирают данные пользователя. Они могут маскироваться под известные интернет-магазины или банки.

Второй вариант — мошеннические ресурсы. Они не пытаются подделаться под бренды, но предлагают пользователям товары по низким ценам или с огромными скидками, привлекают доверчивых граждан настолько выгодными акциями, что возникает желание сразу же сделать заказ. После онлайн-оплаты, естественно, ничего покупателю не доставляют.

Эксперт посоветовал прежде всего проверить сертификат безопасности у доменного имени. Он стоит от 600 рублей, поэтому злоумышленники предпочитают не тратить на него деньги. Также стоит отследить информацию: адрес электронной почты, телефоны, реальный физический адрес. Щельцин порекомендовал выяснить, действительно ли по указанным данным предоставляются заявленные услуги.

Кроме того, следует оценить IP-адрес сайта через контроль доменных имён. Надо указать доменное имя в разных проверяющих сервисах и узнать, где находится хостинг. Если он зарегистрирован не в России, скорее всего, это уловка мошенников. Вернуть свои средства в случае обмана потом будет затруднительно, придётся делать запрос в иностранную службу.

Эксперт посоветовал обращать внимание на доменное имя. Профессиональные регистраторы обычно создают ресурсы на .ru.

И самый главный момент — важно подвергать сомнению всю информацию, которую вы видите в Интернете. Если человек видит вызывающее подозрение предложение купить дорогой современный телефон последней модели со скидкой в 40% — подумайте сначала головой, а возможно ли такое физически? Наверное, нет, — заключил Щельцин.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, создающих сайты для "выплаты пособий".

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