СМИ: США могут выкупить у Турции российские С-400

США могут выкупить у Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 российского производства, сообщает издание Defense News.

На прошлой неделе сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021-й финансовый год. Другой член сената Джин Риш предложил ввести санкции против Турции в течение 30 дней после начала финансового года.

Считается, что этот шаг поможет сторонам решить вопрос по поставке в Турцию новейших истребителей F-35, которые США отказываются продавать из-за российских ЗРК.

Тем не менее издание скептически относится к возможности включения поправок Тьюна и Риша в окончательный вариант законопроекта. Авторы публикации напоминают, что зачастую дискуссии по ним затихают ещё до какого-либо предметного обсуждения.