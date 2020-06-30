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СМИ: США могут выкупить у Турции российские С-400

Это позволит странам выйти из тупиковой ситуации по поставке истребителей F-35.

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Фото © "Википедия"

США могут выкупить у Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 российского производства, сообщает издание Defense News.

На прошлой неделе сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021-й финансовый год. Другой член сената Джин Риш предложил ввести санкции против Турции в течение 30 дней после начала финансового года.

Считается, что этот шаг поможет сторонам решить вопрос по поставке в Турцию новейших истребителей F-35, которые США отказываются продавать из-за российских ЗРК.

Тем не менее издание скептически относится к возможности включения поправок Тьюна и Риша в окончательный вариант законопроекта. Авторы публикации напоминают, что зачастую дискуссии по ним затихают ещё до какого-либо предметного обсуждения.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября. США всячески препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. 10 ноября 2019-го США пригрозили санкциями, если страна не избавится от С-400, однако Анкара всё равно продолжила закупать у России комплексы.

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