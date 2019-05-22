СМИ: США дали Турции две недели на отказ от сделки по С-400

В противном случае Вашингтон грозится применить санкции в отношении Анкары и исключить из программы по F-35.

Власти США дали две недели Турции на отказ от российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, в течение двух недель Анкара должна расторгнуть сделку с Москвой и закупить американские системы противоракетной обороны Patriot. Иначе США исключат Турцию из программы F-35.

Помимо лишения Турции сотни обещанных истребителей власти США грозятся ввести против неё санкции. Кроме того, это может привести к "возможной реакции НАТО".

Напомним, Турция договорилась о закупке российских С-400. В то же время страна находится в сделке по программе F-35, но, по мнению Вашингтона, использование вооружения США и России якобы технически невозможно.