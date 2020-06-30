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Учёные сообщили о рекордном потеплении на Южном полюсе

Одной из причин этого явления исследователи считают повышение температуры поверхности Тихого океана.

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Фото © Pixabay

Учёные обнаружили резкое повышение температуры на Южном полюсе за последние три десятилетия. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Отмечается, что в среднем температура увеличивалась примерно на 0,6 градуса каждое десятилетие, что превышает средний прирост на планете в три раза.

Одной из причин этого явления считается циклонная аномалия в море Уэдделла, вызванная повышением температуры поверхности моря в западной тропической части Тихого океана. Эта циркуляция в сочетании с положительной полярностью Южного кольцевого режима привела к прохождению тёплого и влажного воздуха из Южной Атлантики во внутренние районы Антарктики.

Исследователи из США, Великобритании и Новой Зеландии подчёркивают, что необходимы дальнейшие изучения, так как из-за недостатка записей и короткой истории наблюдений метеорологических станций во внутренних районах Антарктиды они мало знают об изменениях в этой части планеты.

По мнению учёных, уровень потепления на данный момент находится в пределах порога естественной изменчивости климата, но ситуацию усугубляют выбросы парниковых газов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о темпах глобального потепления в России.

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