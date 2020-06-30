Названа дата начала судебного процесса над участниками задержания Джорджа Флойда

Суд над бывшими полицейскими, обвиняемыми в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, начнётся в марте 2021 года. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на судью округа Хеннепин Питера Кэхилла.

Первое заседание назначено на 8 марта 2021 года. Пока не ясно, будут ли все четверо фигурантов, Дерек Шовин, Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао, присутствовать на нём одновременно или их дела рассмотрят по отдельности.

Первое предварительное слушание состоялось в понедельник, 29 июня, следующее планируется в ноябре. Судья отклонил требование об установке камер в зале суда. Адвокаты просили разрешить публичное освещение процесса, но сторона обвинения выступила против. В штате Миннесота это решение требует согласия обеих сторон.

Кроме того, судья Кэхилл заявил о возможности переноса заседания из Хеннепина в другое место, если чиновники не прекратят оказывать давление и публично обсуждать гибель Флойда.

Ранее Шовину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, его напарникам — в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Их адвокаты попытались минимизировать роль своих подзащитных в смерти Флойда.