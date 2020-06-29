США раскритиковали отказ России от сотрудничества с ООН через систему деконфликтинга в Сирии

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт раскритиковала решение России отказаться от сотрудничества с ООН в Сирии через систему деконфликтинга.

— Решение России абсолютно неприемлемо, оно имеет целью создание новых препятствий для гуманитарной помощи, — заявила Крафт на заседании Совета Безопасности ООН.

Дипломат добавила, что США "шокированы" действиями России.

О выходе РФ из механизма деконфликтинга накануне сообщил российский постпред в ООН Василий Небензя. Он отметил, что Россия неоднократно указывала на недостатки системы, однако они постоянно игнорировались.

— Этот механизм был добровольной договорённостью. У него нет мандата ни Совета Безопасности, ни какой-либо другой законной основы, — заявил Небензя.

По словам постпреда, ряд объектов, называемых гуманитарными, нередко использовались террористами.

При этом, как отметили в пресс-службе Центрального командования ВС США (CENTCOM), никаких изменений в системе по предотвращению гуманитарных конфликтов не произошло, связь военных США и России поддерживается.