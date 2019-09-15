Турция заявила об окончании второго этапа поставок С-400

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Фото © Twitter / T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию завершился. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны республики.

Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРС С-400, начатые 27 августа, — говорится в сообщении.

Обучение персонала и установка систем ПВО продолжается. Ввести их в действие планируется в апреле будущего года.

Ранее были опубликованы спутниковые снимки ракетных комплексов С-400, развёрнутых в Турции.

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