Турция заявила об окончании второго этапа поставок С-400

Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию завершился. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны республики.
27 Ağustos 2019 tarihinde başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikali bugün tamamlandı.https://t.co/IVallLRku7#MSB #TSK pic.twitter.com/3ei6VZh3KQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2019
— Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРС С-400, начатые 27 августа, — говорится в сообщении.
Обучение персонала и установка систем ПВО продолжается. Ввести их в действие планируется в апреле будущего года.
Ранее были опубликованы спутниковые снимки ракетных комплексов С-400, развёрнутых в Турции.
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