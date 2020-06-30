"Я бы уравнял их успехи". Пушков оценил заявление Трампа о слабости Обамы перед Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что бывший американский лидер Барак Обама был слаб перед Россией, из-за чего и исключил её из "большой восьмёрки".

Политик подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном начали портиться ещё в 2013 году, когда возник острый кризис в Сирии. По его мнению, неудачные переговоры между странами вызвали у Обамы очень большое раздражение.

Сенатор добавил, что поводом для исключения России из "Большой восьмёрки" стало воссоединение Крыма с Россией, после чего США попытались безуспешно изолировать оппонента с помощью внешних санкций. Пушков отметил, что Трамп, говоря о том, что РФ "обыграла" Обаму, разворачивает ситуацию в выгодную для себя сторону, однако, нынешний президент не сумел добиться больших успехов, чем его предшественник.

- Здесь, скорее, речь идёт о том, что Россия продолжает твёрдо отстаивать свои национальные интересы и по отношению к Украине, и по отношению к Сирии. И администрация Обамы, и администрация Трампа нам здесь не указ. Поэтому я бы несколько уравнял их успехи с точки зрения воздействия на внешнюю политику России, - сказал Пушков в интервью журналу "ПолитЭксперт".

Он добавил, что в самой "Большой семёрке" ничего не происходит, это клуб друзей США и устаревший формат, который не привлекает внимания. Поэтому тема возвращения России в G7 является актуальным поводом для обсуждения, хоть Москва и не проявляет в этом заинтересованности и нацелена на G20, где её мнение ценят и прислушиваются к нему.