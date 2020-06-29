"Психанул немного". Оправданного в насилии над годовалой дочерью искали приставы и судили за кражу

Шокирующая новость из Татарстана — суд оправдал насильника собственной дочери. Годовалой малышке пришлось пережить хирургическое вмешательство, но судьи не нашли в действиях отца сексуального характера. Оправдательный приговор вызвал в Сети волну возмущения. Лайф разбирался в подробностях странного дела.

27-летний Сергей Кукушкин — человек, которого местные жители и пользователи социальных сетей называют тем самым горе-папашей. Суд проявил к нему поистине удивительное снисхождение: по статистике российские суды выносят менее 1% оправдательных приговоров при изнасиловании. И в этот процент почему-то вошёл и Кукушкин, несмотря на принципиальную позицию прокуратуры и следствия, убеждённых в его вине.

Просто сорвался

Лайф восстановил примерную картину того вечера. 27 октября прошлого года Кукушкин сидел в одном из частных домов с детьми, пока его супруга работала. Двое старших детей в этой семье были от другого мужчины, но пара родила одну общую девочку. В тот вечер Кукушкин поскандалил с супругой по телефону и пребывал в раздражённом состоянии. Ближе к полуночи Сергей позвонил супруге и сообщил, что у младенца началось кровотечение. Якобы, когда он менял памперс, нечаянно повредил ей паховую область.

Супруги Кукушкины. Фото © VK / Анна Кукушкина

Сергей не хотел вызывать скорую, но жена всё-таки настояла. Младенца отвезли в местную больницу, где девочке оказали хирургическую помощь. Осмотрев малышку, врач-гинеколог понял, что такие травмы не могли появиться случайно. Как и полагается в таких случаях, врач обратился в дежурную часть. После проверки полицейские передали материалы дела в СК. По заявлению матери младенца было возбуждено уголовное дело по 132 статье УК — "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней". Дальше и начались странности: несмотря на ходатайство следователя об аресте подозреваемого, суд оставил Кукушкина под домашним арестом.

Неделю назад состоялся сам суд, который не нашёл сексуального состава в действиях отца малышки. Новость о том, что судья выпустил Кукушкина на свободу из зала суда, вызвала самый широкий резонанс. Люди возмущены таким мягким, по их мнению, приговором, в особенности с наглядными доказательствами вины. У некоторых пользователей "Твиттера" оправдательный приговор Кукушкину вызвал настоящую ярость. В Сети появилась петиция с требованием посадить педофила, хештеги #казаньпосадипедофила и #зверявтюрьму вышли в топ-30 российского "Твиттера".

Фото © Twitter / @splash_intro 1 / 3

Возможно, на суд повлияла позиция жены Кукушкина, которая настолько встала горой за своего супруга, что гособвинение ходатайствовало об отстранении её от представления интересов дочери, поскольку это наносит ущерб несовершеннолетней. Сам Кукушкин официально тоже так и не признал вины. Хотя в минуты слабости признавался на судебных заседаниях, что злился на супругу, поэтому в сердцах и повредил малышку.

Супруга стоит за Кукушкина горой. Фото © VK / Анна Кукушкина

Но вот прокуратура Бугульмы не согласилась с оправдательным приговором и уже направила апелляцию в Верховный суд Татарстана. Заместитель бугульминского городского прокурора Николай Вдовин считает, что признание подсудимого у обвинения всё-таки есть. Помимо показаний самого Кукушкина, матери ребёнка и фельдшера скорой помощи, у обвинения есть ещё и заключение судмедэксперта, свидетельствующее, что такие действия невозможно совершить непредумышленно. Младенцу были нанесены интимные травмы либо пальцем, либо каким-то посторонним предметом. Скорее всего, речь идёт о насильственных действиях. Хоть Кукушкин и отрицает сексуальную подоплёку повреждений, они говорят сами за себя: пострадавшую от Кукушкина девочку осматривал гинеколог.

У адвоката подсудимого Салавата Раупова есть и своя версия, которую он представил местным СМИ. — Это произошло случайно, когда чистил от каловых масс [гигиенические процедуры]. Умысла у него никакого не было. А ссоры ничего не решают. Они поссорились только по телефону... Раупов утверждает, что приговор адекватный, чем вызывает бурю негодования в социальных сетях. Адвокату пришлось даже на время деактивировать свой телефонный номер.

Мягкие татарские суды

Председателем Бугульминского городского суда Республики Татарстан является Хасанов Ленар Минуллович. Он возглавляет суд уже три года и особо ничем не известен. Непонятно, почему суд под его управлением выносит такие неоправданно мягкие, по мнению многих, приговоры. Можно было бы ещё предположить коррупционную составляющую, если бы не бедность самого Кукушкина. Взять с него особо нечего.

Ленар Хасанов. Фото © Бугульма LIVE

Кстати, в Татарстане оправдательные приговоры по 132-й статье УК не редкость. В прошлом году судья Лениногорска (город находится в 20 километрах от Бугульмы) вынес крайне мягкий приговор в отношении некоего Дамира Миннигалямова, по версии следствия, совершившего насилие над малолетней дочерью сожительницы. Лениногорский суд признал 30-летнего мужчину виновным, но приговорил всего лишь к пяти годам принудительных работ, хотя наказание по этой особо тяжкой статье предусматривает от 12 лет лишения свободы. Во время следствия и судебного разбирательства Миннигалямов находился на свободе под подпиской о невыезде.

Известный екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский рассказал Лайфу, что по этим составам преступлений суды обычно назначают крайне суровое наказание, отвергая любые доводы защиты. — Существуют требования профессиональной этики адвоката, в соответствии с которыми адвокат не вправе комментировать обстоятельства дел, в которых не участвует. Адвокат может лишь комментировать применимые положения закона, правоприменительную практику. Так вот, с точки зрения практики применения данной нормы уголовного закона, приговор действительно выглядит очень мягким. А с точки зрения практики околозаконной логики судов, такие мягкие приговоры, выбивающиеся из статистической линейки, свидетельствуют либо о полном отсутствии доказательств вины, либо о вмешательстве неких "тёмных сил".

Кто такой Сергей Кукушкин

Лайф изучил личность Кукушкина. И выяснил, что на его полного тёзку — Сергея Александровича Кукушкина из Бугульмы — в 2018 году уже возбуждали уголовное дело. Тогда подвыпивший Кукушкин С. А. сорвал противоугонное устройство и похитил недорогой велосипед. Уголовное дело было прекращено по ходатайству потерпевшей: она заявила, что подозреваемый не только извинился перед ней, но и возместил материальный ущерб...

Местные пользователи социальных сетей, не стесняясь в выражениях, пишут в комментариях, что семья Кукушкина крайне неблагополучная, а мать детей всеми силами покрывает мужа, хотя вначале именно её заявление дало ход делу.

Фото © "Вечерняя Казань"

Лайф пробил Кукушкина по базе судебных приставов и обнаружил неоплаченную задолженность по кредитам в размере тридцати тысяч рублей. Это косвенно может свидетельствовать о неблагополучном характере семьи.

Фото © ФССП России

Есть и ещё одна странная деталь, на которую правоохранителям стоит обратить внимание. В социальных сетях (Кукушкин и его супруга убрали их под замок) он подписывается Серёга Кукушки-Н. Аккаунт с таким же никнеймом зарегистрирован на образовательном портале "Инфоурок", где репетиторы и педагоги предлагают свои услуги школьникам. Конечно, аккаунт может создать кто угодно. Однако последний раз "Серёга Кукушки-Н" заходил на "Инфоурок" ещё весной — за месяц до скандального приговора суда.

Фото © VK / Серёга Кукушки-Н 1 / 2

Рано ставить точку

Пока скандал в социальных сетях только разгорается и в нём рано делать точку: прокуратура обжалует приговор и дело может запросто вернуться в суд.