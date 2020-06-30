"Мода на седьмой размер груди изжила себя". Врач рассказал о новых трендах пластической хирургии

Посетительницы клиник пластической хирургии перестали просить создавать неестественные образы и приходят за натуральностью, рассказал известный пластический хирург Гайк Бабаян.

- Мода на седьмой размер груди, на все большие размеры груди, губ, на кукольные формы лица изжила себя. Все поняли, что, в частности, большая грудь – это неэстетично и некрасиво, - объяснил врач в интервью радио Sputnik.

Бабаян добавил, что теперь в моде у девушек натуральные губы и грудь, не больше 2-3 размера. Современные импланты не видны невооружённым глазом и не чувствуются на ощупь. Кроме того, они позволяют кормить ребёнка, "сделал и забыл". Хирург предупредил, что женщинам, особенно с возрастом, необходимо посещать врача, вне зависимости от произведённых вмешательств, и сделать эти визиты регулярными и профилактическими, как к стоматологу.

По словам Бабаяна, огромные губы и скулы тоже уходят в прошлое. Доктора больше не пользуются теми гелями, которые применялись 20-30 лет назад, они постоянно увеличивались в объёме и порой серьёзно деформировали лицо. Сейчас любые инъекции выглядят максимально естественно.

Врач также назвал самые популярные у россиянок операции. На первом месте по-прежнему остаётся ринопластика. Кроме того, в последнее время возрос спрос на липосакцию и коррекцию фигуры, особенно после длительного нахождения дома из-за пандемии коронавируса.