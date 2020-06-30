"Эпоха закончилась". Эксперт назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об утрате Соединёнными Штатами мирового лидерства и оценил место России после окончания главенства США.

— Когда мы говорим о том, что США были абсолютными лидерами, мы помним, что стали они мировым гегемоном только после 1991 года, после развала СССР. Но эта эпоха закончилась. Лидерство дорого стоит, за то, что "рулишь миром", надо платить, — объяснил он в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт отметил, что Соединённые Штаты ещё долгое время могут оставаться финансовым центром планеты, а доллар — мировой валютой, но при этом их экономика уже пошатнулась.

Журавлёв назвал страны, которые могут перехватить мировое первенство. Среди них кроме России Китай и Индия. При этом последние, по его мнению, не имеют крепкой фундаментальной науки и смогут претендовать на главенство только в случае её развития, которое, к слову, уже идёт быстрыми темпами. Нью-Дели и Вашингтон могли бы создать прочный союз, но захотят ли индийские власти оставаться на втором месте — пока не известно.