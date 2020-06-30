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"Чувствовал свою безнаказанность". Худрук МХАТа призвал "поставить на место" Ефремова

Режиссёр отметил, что общество лайками и репостами в соцсетях создаёт особое отношение к людям, не обладающим духовным авторитетом.

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Фото © АГН "Москва"

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов ощущал свою безнаказанность и шёл к этому.

Человек, который чувствовал свою безнаказанность. И мы все эту безнаказанность развивали. Мы её формировали. И мы этих людей возносим на вершину, на постамент. Мы их позиционируем как главных личностей, которые создают нашу интеллектуальную повестку. Давайте этому противостоять. Давайте их поставим на место, призвал режиссёр в интервью "Комсомольской правде".

Бояков отметил, что общество своими лайками и репостами в соцсетях создаёт особое отношение к людям, которые не обладают духовным авторитетом или интеллектуальными данными, "множит эту плесень".

Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.

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