"Чувствовал свою безнаказанность". Худрук МХАТа призвал "поставить на место" Ефремова

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов ощущал свою безнаказанность и шёл к этому.
— Человек, который чувствовал свою безнаказанность. И мы все эту безнаказанность развивали. Мы её формировали. И мы этих людей возносим на вершину, на постамент. Мы их позиционируем как главных личностей, которые создают нашу интеллектуальную повестку. Давайте этому противостоять. Давайте их поставим на место, — призвал режиссёр в интервью "Комсомольской правде".
Бояков отметил, что общество своими лайками и репостами в соцсетях создаёт особое отношение к людям, которые не обладают духовным авторитетом или интеллектуальными данными, "множит эту плесень".
ДТП с Михаилом Ефремовым
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Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.