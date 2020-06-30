"Чувствовал свою безнаказанность". Худрук МХАТа призвал "поставить на место" Ефремова

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов ощущал свою безнаказанность и шёл к этому.

— Человек, который чувствовал свою безнаказанность. И мы все эту безнаказанность развивали. Мы её формировали. И мы этих людей возносим на вершину, на постамент. Мы их позиционируем как главных личностей, которые создают нашу интеллектуальную повестку. Давайте этому противостоять. Давайте их поставим на место, — призвал режиссёр в интервью "Комсомольской правде".

Бояков отметил, что общество своими лайками и репостами в соцсетях создаёт особое отношение к людям, которые не обладают духовным авторитетом или интеллектуальными данными, "множит эту плесень".