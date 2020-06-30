В Белгороде задержали подозреваемого в убийстве двух человек

В Белгороде задержан подозреваемый в убийстве мужчины и женщины, тела которых были обнаружены в одной из квартир 29 июня. Следователи полагают, что жуткую расправу из ревности учинил сожитель убитой.

— В ночь на 28 июня 2020 года 30-летняя белгородка распивала спиртные напитки в квартире с двумя молодыми людьми. Между мужчинами на почве ревности возник конфликт, в ходе которого 40-летний белгородец вооружился кухонным ножом и нанёс потерпевшим ранения в область грудной клетки, — сообщили версию следствия в СУ СКР по Белгородской области.

Лайф нашёл знакомую подозреваемого в двойном убийстве. Женщина рассказала, что жена задержанного Константина умерла от рака год назад. Спустя некоторое время вдовец сошёлся с Кариной. Пара начала вместе снимать квартиру на улице Конева, где впоследствии и произошла резня. При этом собеседницу Лайфа шокировало, что мужчина мог пойти на такое преступление. Ведь она его знает совсем с другой стороны. Она полагает, что Константина спровоцировала возлюбленная или убитый им Станислав.

— Это очень печально. Константин очень хороший человек, добрый и отзывчивый. Никакого негатива от него никто никогда не испытывал. Очень удивительно, что могло такое произойти. Я когда это увидела, меня это очень повергло в шок. Видимо, были такие обстоятельства. Я думаю, что Константин во время следствия не будет уходить от вины и всё расскажет. Я его знаю только с положительной стороны, — говорит женщина.