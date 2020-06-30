Путин: Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа в борьбе с нацизмом затёрли ложью

Ржевский мемориал является ещё одним символом преклонения перед великим подвигом Солдата-героя, который спас весь мир от нацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала Советскому солдату в Тверской области. Он отметил, что наш долг — не допустить, чтобы подвиг советского народа затёрли ложью.

— Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт, и уж тем более затёрт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим, — заверил российский лидер.

Ранее Лайф уже сообщал, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко возложили цветы к пьедесталу монумента и почтили минутой молчания память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942–1943 годах.