Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В квартире в Белгороде найдены убитые мужчина и женщина

Одна из жертв работала в региональном департаменте образования.

73

Фото © Pixabay

В квартире многоэтажного дома на Харьковской горе в Белгороде найдены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По данным Mash, погибшие — Станислав Щ. 1985 года рождения и Карина З. 1990 года рождения, работавшая в Департаменте образования Белгородской области.

Фото © Соцсети

Расследование уголовного дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел аппарата СУ СКР по Белгородской области.

Ранее Лайф сообщал, что в Ростове-на-Дону нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве отца и покушении на мать.

Выбор редакции

Loading...