В квартире в Белгороде найдены убитые мужчина и женщина

В квартире многоэтажного дома на Харьковской горе в Белгороде найдены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По данным Mash, погибшие — Станислав Щ. 1985 года рождения и Карина З. 1990 года рождения, работавшая в Департаменте образования Белгородской области.

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Расследование уголовного дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел аппарата СУ СКР по Белгородской области.