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Заколол штырём. Соседа заподозрили в жестоком убийстве пожилых супругов под Тамбовом

По версии следствия, в момент совершения преступления пьяный мужчина хотел расквитаться с парой, к которой питал неприязнь.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Пожилую пару убили вечером 27 июня в Тамбовской области, следователи заподозрили в жестокой расправе 59-летнего соседа. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

Как уточняется, тела 70-летнего пенсионера и его 68-летней жены нашли во дворе их дома в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области.

По версии правоохранителей, будучи пьяным, мужчина взял штырь и отправился к дому соседей, с которыми у него часто возникали конфликты.

Мужчина сначала нанёс заострённой частью штыря несколько ударов пенсионеру, а затем и вышедшей из дома его супруге. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте преступления, — уточнили в ведомстве.

После преступления возбудили дело по статье "Убийство двух лиц". Подозреваемого задержали. Сейчас правоохранители занимаются сбором доказательств и установлением всех обстоятельств рокового вечера.

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