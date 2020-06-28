Заколол штырём. Соседа заподозрили в жестоком убийстве пожилых супругов под Тамбовом

Пожилую пару убили вечером 27 июня в Тамбовской области, следователи заподозрили в жестокой расправе 59-летнего соседа. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

Как уточняется, тела 70-летнего пенсионера и его 68-летней жены нашли во дворе их дома в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области.

По версии правоохранителей, будучи пьяным, мужчина взял штырь и отправился к дому соседей, с которыми у него часто возникали конфликты.

— Мужчина сначала нанёс заострённой частью штыря несколько ударов пенсионеру, а затем и вышедшей из дома его супруге. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте преступления, — уточнили в ведомстве.