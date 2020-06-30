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В деле по ДТП с Ефремовым появился четвёртый потерпевший

Семья погибшего надеется добиться максимально сурового наказания для артиста.

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Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В деле о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова появился ещё один потерпевший. Им оказался сын погибшего Сергея Захарова от первого брака Виталий. Об этом Лайфу рассказал адвокат потерпевшей семьи Александр Добровинский.

Да, старший сын от первого брака Сергея Захарова признан потерпевшим. Таким образом, на сегодняшний день в деле четверо потерпевших: супруга, два сына и брат погибшего. На днях мы встретимся с адвокатом, который будет представлять интересы Виталия Захарова. Уверен, что мы с коллегой выработаем общую позицию, — отметил адвокат.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием пьяного Михаила Ефремова произошло в ночь на 9 июня. В результате аварии водитель фургона, в который влетел актёр, скончался в больнице. Теперь Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится на домашнем аресте. Кроме того, в рамках расследования возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, которые нашли в крови артиста.

Недавно стало известно, что 20 лет назад семья погибшего Сергея Захарова при аналогичных обстоятельствах потеряла другого родственника — двоюродного брата Сергея. В ту ночь в его автомобиль со встречной полосы влетела другая машина. Мужчина скончался в больнице, а виновнику удалось избежать наказания. Именно поэтому теперь семья хочет добиться максимального наказания для Ефремова.

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