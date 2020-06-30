В деле по ДТП с Ефремовым появился четвёртый потерпевший

В деле о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова появился ещё один потерпевший. Им оказался сын погибшего Сергея Захарова от первого брака Виталий. Об этом Лайфу рассказал адвокат потерпевшей семьи Александр Добровинский.

— Да, старший сын от первого брака Сергея Захарова признан потерпевшим. Таким образом, на сегодняшний день в деле четверо потерпевших: супруга, два сына и брат погибшего. На днях мы встретимся с адвокатом, который будет представлять интересы Виталия Захарова. Уверен, что мы с коллегой выработаем общую позицию, — отметил адвокат.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием пьяного Михаила Ефремова произошло в ночь на 9 июня. В результате аварии водитель фургона, в который влетел актёр, скончался в больнице. Теперь Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится на домашнем аресте. Кроме того, в рамках расследования возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, которые нашли в крови артиста.