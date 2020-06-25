Неудачный поворот. В Петербурге в ДТП попал спорткар за 20 миллионов рублей — видео

На проспекте Добролюбова в Санкт-Петербурге спорткар McLaren 570 за 20 миллионов рублей попал в ДТП. Запись с камеры наружного видеонаблюдения оказалась в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, что по свободной полосе по трамвайным путям едет чёрный спорткар. Затем он останавливается и ждёт, когда освободится встречная полоса. Автомобили на двух встречных полосах уступают водителю спорткара. Но на повороте он сталкивается с джипом Hyundai. Водители выходят из своих машин, чтобы разобраться в инциденте. По жестам водителя авто McLaren видно, что он явно не в восторге от произошедшего.
Как сообщил источник Лайфа, автомобили пострадали несильно. Водителем спорткара является бизнесмен Константин Борзенков. Он учредитель компаний "Ласт Левел", которые разрабатывают компьютерные игры. Борзенков имеет несколько штрафов за превышение скорости больше 40–80 км/ч, штраф за нечитаемые номера и штраф за стёкла, светопропускание которых не соответствует требованиям.
Ранее другой водитель в Санкт-Петербурге попытался уйти от полицейской погони и влетел в жилой дом. Лайф публиковал видео эпичной аварии.