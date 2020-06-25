Неудачный поворот. В Петербурге в ДТП попал спорткар за 20 миллионов рублей — видео

На кадрах видно, что по свободной полосе по трамвайным путям едет чёрный спорткар. Затем он останавливается и ждёт, когда освободится встречная полоса. Автомобили на двух встречных полосах уступают водителю спорткара. Но на повороте он сталкивается с джипом Hyundai. Водители выходят из своих машин, чтобы разобраться в инциденте. По жестам водителя авто McLaren видно, что он явно не в восторге от произошедшего.