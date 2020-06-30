Всемирно известный канадский цирк Cirque du Soleil оказался на грани разорения из-за пандемии коронавируса. Компания сообщила, что направила заявление о защите от кредиторов в суд Квебека.

— В течение 36 лет мы были успешной и прибыльной компанией. Но при нулевом доходе с момента вынужденного прекращения выступлений из-за CoVID-19 руководство должно было действовать решительно для защиты будущего компании, — объяснил директор Cirque du Soleil Дэниел Ламарр.

Чтобы предотвратить банкротство, компания намерена сократить почти 3500 артистов из 50 стран и реструктурировать бизнес. Финансовую поддержку знаменитому цирку окажут три основных инвестора: американская компания TPG, китайский финансово-промышленный конгломерат Fosun и канадский пенсионный фонд Caisse de dépôt et Place du Québe.