Всемирно известный канадский цирк Cirque du Soleil оказался на грани разорения из-за пандемии коронавируса. Компания сообщила, что направила заявление о защите от кредиторов в суд Квебека.
— В течение 36 лет мы были успешной и прибыльной компанией. Но при нулевом доходе с момента вынужденного прекращения выступлений из-за CoVID-19 руководство должно было действовать решительно для защиты будущего компании, — объяснил директор Cirque du Soleil Дэниел Ламарр.
Чтобы предотвратить банкротство, компания намерена сократить почти 3500 артистов из 50 стран и реструктурировать бизнес. Финансовую поддержку знаменитому цирку окажут три основных инвестора: американская компания TPG, китайский финансово-промышленный конгломерат Fosun и канадский пенсионный фонд Caisse de dépôt et Place du Québe.
Пандемия коронавируса ударила по самым разным отраслям во всём мире. Так, в шаге от полного разорения из-за многочисленных судебных исков оказался известный китайский автомобильный бренд Lifan. А производитель сланцевой нефти из США уже объявил о банкротстве.
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