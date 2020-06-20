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Китайский автоконцерн Lifan находится на грани банкротства

Согласно решениям судов, компания уже должна компенсировать 1,8 миллиарда юаней.

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Фото © Shutterstock

Известный китайский автомобильный бренд Lifan в шаге от полного разорения из-за многочисленных судебных исков. Об этом пишет издание "Автоновости дня".

Сообщается, что сейчас в арбитражных судах КНР рассматривается около 400 исков от кредиторов, общая сумма которых равняется примерно трём миллиардам юаней (28,5 миллиарда рублей).

В связи с тем, что даже в Китае продажи Lifan за последние пять лет (с 2015 по 2019 год) рухнули в десять раз, а задолженностей у автопроизводителя становится всё больше, компания может в самое ближайшее время прекратить своё существование.

Известно, что в данный момент с автобрендом судятся дистрибьюторы, поставщики, потребители и даже собственные дочерние подразделения. Как отмечается, суды уже вынесли решения по 221 арбитражному делу. Согласно им, Lifan должен компенсировать истцам 1,8 миллиарда юаней.

Однако, как уточняется, благодаря производству и продажам мототехники, а также нераспроданным земельным участкам у компании есть шанс продолжить свою работу. Сообщалось, что к продаже готовится земля под заводом в Чунцине, которая оценивается от 1,5 до 2,5 миллиарда юаней. Исходя из этого, можно сделать вывод, что автопроизводитель предпримет все усилия, чтобы преодолеть все трудности и вновь стать конкурентоспособным хотя бы на ключевых рынках.

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