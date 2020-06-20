Китайский автоконцерн Lifan находится на грани банкротства

Известный китайский автомобильный бренд Lifan в шаге от полного разорения из-за многочисленных судебных исков. Об этом пишет издание "Автоновости дня".

Сообщается, что сейчас в арбитражных судах КНР рассматривается около 400 исков от кредиторов, общая сумма которых равняется примерно трём миллиардам юаней (28,5 миллиарда рублей).

В связи с тем, что даже в Китае продажи Lifan за последние пять лет (с 2015 по 2019 год) рухнули в десять раз, а задолженностей у автопроизводителя становится всё больше, компания может в самое ближайшее время прекратить своё существование.

Известно, что в данный момент с автобрендом судятся дистрибьюторы, поставщики, потребители и даже собственные дочерние подразделения. Как отмечается, суды уже вынесли решения по 221 арбитражному делу. Согласно им, Lifan должен компенсировать истцам 1,8 миллиарда юаней.