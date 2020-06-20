Почти 120 домов вошли в программу реновации в московских Черёмушках

В московском районе Черёмушки в программу реновации вошло 119 домов. Уже утверждены четыре стартовые площадки, в стадии строительства находятся три жилых дома. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
— Сейчас на площадках, где строятся дома по программе реновации, работает около 15 тысяч человек. Одна из новостроек появится на Профсоюзной улице, в этом 22-этажном доме 105 квартир. Их общая площадь составляет более шести тысяч квадратных метров, — говорится в сообщении.
Отмечается, что строительство одного из домов в районе уже завершается, в сентябре квартиры получат первые жильцы. Проект планировки квартала, в который войдёт новостройка, предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры. На территории появятся детские сады, школа и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем.
Напомним, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил расширить проект реновации жилья на крупные города. Однако он считает, что без этапа отработки не обойтись. По его словам, сперва следует всё взвесить и оценить.