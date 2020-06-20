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Почти 120 домов вошли в программу реновации в московских Черёмушках

Квартиры в одной из новостроек жильцы получат уже в сентябре.

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Фото © Mos.ru / Юлия Иванко

В московском районе Черёмушки в программу реновации вошло 119 домов. Уже утверждены четыре стартовые площадки, в стадии строительства находятся три жилых дома. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сейчас на площадках, где строятся дома по программе реновации, работает около 15 тысяч человек. Одна из новостроек появится на Профсоюзной улице, в этом 22-этажном доме 105 квартир. Их общая площадь составляет более шести тысяч квадратных метров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство одного из домов в районе уже завершается, в сентябре квартиры получат первые жильцы. Проект планировки квартала, в который войдёт новостройка, предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры. На территории появятся детские сады, школа и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем.

Напомним, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил расширить проект реновации жилья на крупные города. Однако он считает, что без этапа отработки не обойтись. По его словам, сперва следует всё взвесить и оценить.

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