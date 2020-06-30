Минздрав РФ создаст профстандарт для пластических хирургов

Министерство здравоохранения РФ работает над созданием профессионального стандарта для пластических хирургов. Об этом сообщила главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова.
В профстандарте будут указаны хирургические вмешательства, которые врачи выполняют уже давно, но, по словам Мантуровой, до этого не был создан ни один документ, который содержал бы список этих действий. В нём учли и то, что пластическая хирургия является междисциплинарной, поэтому в документе указали многие манипуляции, которые выполняют как пластические хирурги, так и смежные специалисты: гинекологи, челюстно-лицевые хирурги и оториноларингологи.
Профессиональный стандарт станет основой для разработки Федерального государственного образовательного стандарта, который будет определять порядок обучения врачей уже после получения высшего образования. Отраслевое сообщество выступило за принятие подобного документа.
— Более высокие требования к образовательной программе врача — пластического хирурга будут непосредственно сказываться на качестве его профессиональной подготовки, а значит, и рынок станет ещё больше защищён от некачественно образованных врачей, в специальности останутся истинные профессионалы, — передаёт NEWS.ru слова Мантуровой.
Лента новостей
"Беспрецедентный опыт". Эксперты из Сербии и Белоруссии высоко оценили организацию общероссийского голосования
сегодня в 13:26
СМИ раскрыли методичку, по которой противники поправок к конституции строят свою критику
сегодня в 13:18
"Модный" священник объяснил, зачем ему люксовые аксессуары от Louis Vuitton
сегодня в 12:47
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге женщина скончалась после проведения пластической операции.