Минздрав РФ создаст профстандарт для пластических хирургов

В профстандарте будут указаны хирургические вмешательства, которые врачи выполняют уже давно, но, по словам Мантуровой, до этого не был создан ни один документ, который содержал бы список этих действий. В нём учли и то, что пластическая хирургия является междисциплинарной, поэтому в документе указали многие манипуляции, которые выполняют как пластические хирурги, так и смежные специалисты: гинекологи, челюстно-лицевые хирурги и оториноларингологи.