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Минздрав РФ создаст профстандарт для пластических хирургов

Документ защитит россиян от некачественно образованных врачей.

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Фото © Pixabay

Министерство здравоохранения РФ работает над созданием профессионального стандарта для пластических хирургов. Об этом сообщила главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова.

В профстандарте будут указаны хирургические вмешательства, которые врачи выполняют уже давно, но, по словам Мантуровой, до этого не был создан ни один документ, который содержал бы список этих действий. В нём учли и то, что пластическая хирургия является междисциплинарной, поэтому в документе указали многие манипуляции, которые выполняют как пластические хирурги, так и смежные специалисты: гинекологи, челюстно-лицевые хирурги и оториноларингологи.

Профессиональный стандарт станет основой для разработки Федерального государственного образовательного стандарта, который будет определять порядок обучения врачей уже после получения высшего образования. Отраслевое сообщество выступило за принятие подобного документа.

Более высокие требования к образовательной программе врача — пластического хирурга будут непосредственно сказываться на качестве его профессиональной подготовки, а значит, и рынок станет ещё больше защищён от некачественно образованных врачей, в специальности останутся истинные профессионалы, — передаёт NEWS.ru слова Мантуровой.

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге женщина скончалась после проведения пластической операции.

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