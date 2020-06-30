Международный эксперт — о голосовании по поправкам: Этот опыт будет однозначно полезен другим странам

Международный эксперт, политолог и правозащитник из Финляндии Йохан Бекман назвал общероссийское голосование по поправкам к конституции максимально транспарентным процессом. Изучив ситуацию на избирательных участках, он пришёл к выводу, что процесс организован безопасно и прозрачно.

— Этот опыт будет однозначно полезен другим странам, — считает Бекман.

Он отметил, что на Западе принято критиковать Россию за плохую организацию выборов. Различные инсинуации можно найти в прессе и относительно голосования по конституции, однако Бекман назвал их беспочвенными. По его словам, во многих странах нет такой открытости выборного процесса, как в России, а присутствие международных наблюдателей вообще можно назвать редкостью.

— Организовано широкое наблюдение, больше 15 тысяч наблюдателей в одном только Санкт-Петербурге, присутствуют иностранные эксперты по всей стране, — указал эксперт. — На избирательных участках в России всё максимально прозрачно, поэтому я не понимаю, откуда берутся подобные новости. <...> Выборы в России действительно максимально прозрачны. В некоторых странах нет вообще наблюдателей, в Финляндии нет никакой местной наблюдательской миссии. В США нельзя наблюдать на выборах вообще.