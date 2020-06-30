Курс доллара поднялся выше 71 рубля

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи поднялся выше 71 рубля впервые с 28 мая. По данным торговой площадки на 15:02, американская валюта подорожала на один рубль и восемь копеек — до 71,07 рубля.

Поднялась в цене и европейская валюта. Курс евро вырос на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки 79,6 рубля.