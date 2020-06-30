Доллар на авось. Глава Сбербанка ожидает рекордного укрепления рубля

Глава Сбербанка всё же уточнил, что и сейчас никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. По его словам, если случится вторая волна эпидемии, это заставит колебаться российскую валюту.

Эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадий Николаев отметил, что на международных площадках усиливаются страхи "второй волны" коронавируса из-за роста числа инфицированных в США, где уже успели отменить карантинные меры. Надежды на быстрое восстановление экономики тают на глазах, и растёт спрос на безрисковые.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский считает, что тренд на укрепление рубля с высокой вероятностью сохранится. Основной движущей силой российской валюты в ближайшее время будет нефть, предполагает специалист. Это продлится до тех пор, пока нефть марки Urals не превысит уровень $42,4 за баррель. По мере роста цен на неё выше этого уровня влияние нефти на рубль будет ослабевать, как это было последние три года. Это обусловлено тем, что порог $42,4 за баррель является критически важным уровнем для бюджета страны.

— Основание для роста нефти — это восстановление мировой экономики, а также поддержка со стороны ОПЕК+. Не исключено, что на ближайшей встрече ОПЕК+ действующие условия будут продлены, ограничение добычи в 9,7 млн баррелей в сутки пролонгируют на август-сентябрь по аналогии июньской встречи. То есть наращивания добычи не будет, как это планировалось исходя из первоначального графика после заключения сделки ОПЕК+ в апреле, — предположил Иван Капустянский.

ЦБ России обоснованно снижает ключевую ставку для стимулирования экономики. Но это действие приводит к уменьшению доходности рублёвых инструментов — депозитов, облигаций и пр. Привлекательность рубля и спрос на него уменьшаются, в частности, со стороны иностранных инвесторов. С другой стороны, после выхода из самоизоляции увеличиваются покупки импортных товаров — действует отложенный спрос населения и предприятий. Значит, в предстоящие месяцы будет более высокий спрос на валюту для ввоза импорта, полагает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

— Поэтому очень высока вероятность, что в конце лета — начале осени доллар будет укрепляться и уйдёт по меньшей мере к 75 руб. за доллар во второй половине года, — предположил эксперт.

Что же будет

По словам Геннадия Николаева, главным фактором укрепления рубля будет в первую очередь падение стоимости американской валюты, которую сейчас активно эмитируют для борьбы с кризисом. Обслуживать американский госдолг становится всё сложнее в условиях низких поступлений в бюджет, так что вся надежда на гиперинфляцию, ведь более консервативные способы снижения задолженности (повышение налогов, увеличение процентной ставки и т.д.) уже вряд ли помогут. Если эмиссия долларов будет происходить нынешними темпами, а нового негатива по российской экономике не будет, то курс вполне может укрепиться до 64–65 рублей за доллар.

Фото © ТАСС / Александр Кадников

— По мере восстановления и стабилизации мировой экономики будет повышаться спрос на рисковые активы, в том числе на рубль, что также окажет поддержку национальной валюте, — считает Иван Капустянский. — Диапазон 60–62 выглядит достаточно оптимистично на данный момент. Фактически это уровни конца 2019 года. После сильного скачка курса валюты в начале 2020 года экономика уже адаптировалась к новым реалиям, поэтому средний курс доллара, вероятно, всё же будет выше этих значений. Учитывая фундаментальные факторы, можно предположить, что курс будет в районе 64–65.

Экономист "БКС Премьер" Антон Покатович поддерживает мнение, что укрепление рубля до уровня 60–62 рублей за доллар — это очень оптимистичное развитие событий.