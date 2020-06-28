Пенсионеры могут снизить расходы на услуги ЖКХ. Кому положены льготы и скидки

Пенсионеры могут серьёзно сэкономить на квартплате, но не все знают о своих правах. Лайф разбирался, какие услуги ЖКХ пожилые люди могут получить бесплатно, а какие — со скидкой.

Сейчас многие пенсионеры переплачивают за услуги ЖКХ. Просто потому, что не знают о том, что могут значительно снизить свои расходы. Многие льготы для пенсионеров, в том числе в сфере ЖКХ, предоставляются по заявительному принципу.

— Это означает, что если пенсионер где-то узнал о них и подал соответствующие документы в собес, ПФР или МФЦ, то будет получать скидки, субсидии и компенсации, — рассказал заслуженный юрист России, председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьёв. — Но если не знает, то "на нет и суда нет". Деньги останутся в бюджете.

По словам Ивана Соловьёва, на сегодняшний день есть отдельные категории пенсионеров, которые вне зависимости от своего финансового обеспечения вправе получать компенсацию расходов на ЖКХ. К ним относятся участники ВОВ, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, блокадники, люди, ставшие инвалидами при исполнении своего служебного долга, а также имеющие ограничения по здоровью, Герои Труда.

Пенсионеры могут оформить субсидии на оплату услуг ЖКХ. Это мера социальной поддержки малоимущим семьям.

— Субсидии предоставляются пенсионерам, если их расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. — Учитываются доходы всех зарегистрированных вместе с пенсионером членов семьи, супругов, родителей или усыновителей, несовершеннолетних детей, в том числе усыновлённых, даже если они зарегистрированы по другому адресу.

Чтобы оформить жилищную субсидию, пенсионеру, претендующему на неё, необходимо обратиться с заявлением и представить подтверждающие документы. Это можно сделать в МФЦ.

— Субсидия начисляется с момента обращения гражданина, — пояснила Оксана Красовская. — Это значит, что если право на субсидию возникло раньше, то выплаты за прошедшие месяцы осуществляться не будут. У пенсионеров часто возникают проблемы с получением субсидий. Они не всегда могут предоставить данные о доходах других членов семьи, а это является основанием для отказа.

Согласно Жилищному кодексу, на региональном уровне может быть предусмотрена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Для одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет, она может составлять 50%, 80 лет — 100%. Также на региональном уровне пенсионерам могут полностью компенсировать оплату за обращение с твёрдыми коммунальными отходами.