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Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат врачам

Контролировать выделение средств медикам поручено главам регионов.

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Фото © POOL / ТАСС / Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам, сообщается на сайте кабмина.

Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда ещё в течение двух месяцев — в июле и августе, — сказано в пресс-релизе.

В рамках поручения президента России Владимира Путина врачи, работающие с инфицированными коронавирусом пациентами, дополнительно получают по 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал и врачи скорых — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал, фельдшеры и водители карет скорой помощи — по 25 тысяч.

Выплаты рассчитываются без привязки ко времени, контролировать получение их в кратчайшие сроки медработниками поручено главам регионов.

Ранее российский премьер заявил, что система здравоохранения страны достойно справляется с пандемией коронавируса благодаря врачам. Мишустин отметил, что в трудные времена отечественные специалисты продемонстрировали высокий профессионализм, мужество и самоотверженность.

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