Возвращение валютных вкладов. Где хранить свои сбережения

За май россияне внесли на депозиты почти 721 миллион долларов, об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ. К 1 июня объём валютных депозитов составил 88,97 миллиарда долларов. Тенденция изменилась спустя четыре месяца, когда люди, наоборот, забирали валюту со вкладов.

Стоит отметить, что на начало апреля сумма вкладов физических лиц в зарубежной валюте снизилась на 1,2% в сравнении с началом мая. Наибольший отток капитала пришёлся на март. Из-за нестабильности на фондовом рынке и снижения ставок ФРС США тогда некоторые банки отказались от долларовых вкладов, россияне сняли с депозитов почти пять миллиардов в американской валюте.

Эксперты отмечают, что доверие к валютным вкладам среди россиян и не терялось — оно снизилось на фоне резкого ослабления рубля в начале года (рубль обвалился более чем на 30% к доллару), падения доходов из-за карантина и самоизоляции, а также закона о взимании НДФЛ с доходов, полученных от вкладов свыше миллиона рублей.

Сейчас ситуация поменялась. По словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, чёткое понимание относительно нового налога и завершение самоизоляции нормализовали экономическую жизнь граждан, поэтому спрос на валюту стал восстанавливаться. Вместе с ним и спрос на валютные финансовые инструменты, в том числе депозиты.

— Данную тенденцию можно считать неким признаком оздоровления экономики, даже несмотря на то что вернулось всего 8,7% вкладов. Остальная часть может вообще не вернуться, потому что она была потрачена во времена самоизоляции и падения доходов. В свою очередь, неся деньги на вклады, люди демонстрируют, что в краткосрочной перспективе эти средства уже не понадобятся, а значит, денежный поток восстанавливается, — считает ведущий аналитик Forex Optimum.

Приток вкладов в банках главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман объяснил тем, что люди, вероятно, боятся оставлять наличные дома на период летних отъездов. Тем более что многие держали их в расчёте на заграничные поездки, которые в этом году явно не состоятся. Специалист отметил группы людей, которые обоснованно считают, что в ближайшие месяцы стоимость валюты будет расти, и пользуются сейчас относительно низким курсом для её покупки. А чтобы средства не лежали просто так, дают их банкам даже под низкий процент, лишь бы он не был отрицательным. Марк Гойхман склоняется к выводу, что россияне больше опасаются грядущих экономических катаклизмов и обесценения рубля.

— Доля долларовых вкладов физлиц до востребования в апреле 2020 года поднялась до 4,8% от всех их вкладов в долларах, что стало рекордом с ноября 2017-го, по данным ЦБ РФ. А, например, в марте эта доля составляла лишь 2,1%. То есть люди в последнее время не вкладываются сюда надолго, это просто "камера хранения" валюты. Тем более что проценты по долларовым вкладам практически не отличаются на разные сроки — в среднем 0,15% до востребования, 0,68% — до года и 0,85% — свыше одного года, — говорит Марк Гойхман.

Исходя из этого, валютные вклады в банках не дают выгоду на процентах, можно рассчитывать только на гипотетический рост курса. Более выгодными могут стать активные операции с валютными инструментами. Но здесь намного выше и риски, поскольку вложения не застрахованы, как в банках. Тем не менее, вероятно, эти инструменты будут пользоваться более высоким спросом теперь после резкого снижения ключевой ставки ЦБ с 5,5 до 4,5% и будущего сокращения доходности рублёвых депозитов ниже инфляции, пояснил аналитик.

Использовать выгодно валюту можно, открыв брокерский счёт. Это можно сделать через банк или финансовую компанию, а также в режиме онлайн. Как отметил Марк Гойхман, через брокерский счёт можно покупать (продавать) и саму валюту по цене биржи, что намного выгоднее, чем в обменниках.

Также можно вложиться в еврооблигации (евробонды) — ценные бумаги с фиксированной доходностью, номинированные в валюте. Они достаточно надёжны в зависимости от эмитента — той компании, которая выпускает облигации. Доходность их в валюте сравнима с депозитами в рублях — 3–4,5% в зависимости от эмитента. Но это многократно больше, чем указанный выше процент по валютным вкладам.

— Цена евробондов может расти или снижаться. При росте можно получить дополнительный курсовой доход помимо процентов. В случае же, если текущая цена снижается, есть смысл дождаться погашения облигаций, и тогда эмитент погасит их по номинальной стоимости, — рассказывает аналитик.

В свою очередь эксперт Иван Капустянский не советует покупать валюту, если нет понимания, для чего она необходима. Если у вкладчика есть на неё чёткие планы, тогда следует обдумать, в каком объёме её стоит брать. Если же валюта необходима в ближайшее время, то брать её можно уже сейчас.