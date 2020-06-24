Опасность миновала. Россияне начали возвращать валюту в банки

Россияне стали возвращать в российские банки иностранную валюту. Общий объём валютных вкладов за май вырос более чем на 720 миллионов долларов, сообщает Центробанк.

На начало лета в российских банках хранилось 88,97 миллиарда долларов клиентов. При этом россияне вернули лишь 8,7% средств, которые забрали с депозитов в течение последних четырёх месяцев. Как рассказал "РБК" управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, эта ситуация говорит о том, что жителей России стала меньше волновать экономическая ситуация.

— Опасения возникновения серьёзных проблем в банковской системе сошли на нет, и какая-то часть вкладчиков начала возвращать средства в банки, — рассказал он.

По словам другого эксперта, аналитика агентства Moody's Семёна Исакова, причиной такой тенденции могла стать падающая доходность рублёвых вкладов, ставка по которым к началу лета опустилась до рекордных 5,01% годовых.