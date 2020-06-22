Не смотри, не слушай, не говори. Чем опасны чёрные кредиторы и как вернуть потерянные деньги

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, активизация чёрного кредитного рынка в период пандемии не случайна. Стрессовые покупки и продажи — всегда наиболее опасная история в любое время, потому что эти действия совершаются на "горячую голову". Прошедшая весна как раз и была временем повышенного стресса — кто-то терял работу и оставался без средств к существованию, кто-то не рассчитал должным образом финансовую подушку.

Теория обмана

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский отметил, что деятельность любой кредитной организации регулируется и лицензируется ЦБ РФ. При любых сомнениях нужно проверить, есть ли у компании разрешение заниматься выдачей кредитов. Сведения можно получить на сайте Банка России. Если данных об организации нет, значит, она работает нелегально.

Часто в договор мошенники вписывают условия, которые кредитные организации не имеют права включать в него. По словам эксперта, кредитование у мошенников чревато несоблюдением ими правил Банка России, в том числе ограничения по размеру кредитной ставки, а также максимально возможному размеру долга в случае просрочки платежей.

— Недобросовестные компании пользуются услугами коллекторов, которые также будут нарушать установленные требования, например, звонить в неположенное время, но это в лучшем случае. В худшем — могут начать угрожать или применять физическую силу, — рассказал Иван Капустянский.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман пояснил, что чёрные кредиторы играют на финансовой неграмотности людей. У них нет ограничений в начислении штрафов и пени. Так, с 1 января 2020 г. задолженность по официальным займам вместе с процентами, штрафами, пени не может превышать первоначальную сумму займа более чем в 1,5 раза.

— Скажем, если вы взяли займ 100 000 руб., то общая сумма долга не будет выше, чем 250 000 руб., то есть "тело" займа 100 000 руб. и все проценты и другие платежи 150 000 руб. Даже в случае длительного непогашения при достижении предела долга новые проценты и пени прекращают начисляться. У нелегальных кредиторов такого ограничения фактически нет, они в реальности продолжают начисление пени и штрафов бесконечно, вздымая сумму задолженности до баснословных величин, — говорит Марк Гойхман. — Особенно опасно, если в залог под этот займ предоставляется имущество, автомобили, квартиры. Их можно просто лишиться даже при относительно небольших суммах займа. Кредитору выгодно наращивание суммы долга. Нередки случаи, когда он даже сам до поры до времени препятствует его погашению.

Мошеннические схемы

Стать жертвой чёрных кредиторов могут даже те люди, кто никогда не обращался к ним и тем более не брал денег в долг. Бывают ситуации, что люди по ошибке попадают в список должников и вполне легальных компаний. Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников поделился историей, которая произошла лично с ним. — Я всегда исправно погашал свои кредиты, поэтому моя кредитная история кристально чиста. Как-то раз мне позвонили на личный номер, который знает узкий круг людей. Мужской голос грубо поинтересовался, когда я собираюсь вернуть долг, — рассказал он.

Неизвестный сообщил, что речь идёт о 7,5 тыс. рублей по кредиту, который юрист якобы взял три месяца назад. За это время набежали проценты в размере 15 тыс. рублей. Итого долг составил 22,5 тыс. рублей перед некой микрокредитной организацией.

Юрист подумал, что это какая-то ошибка, потому что никаких денег ни у этой МФО, ни у какой-либо другой он не брал, и поэтому решил проигнорировать звонок. Но не обращать внимания не получилось. Следующие два месяца мужчина, зная, что его совесть чиста, выслушивал вопросы странной организации и забывал о ней.

Эта история неожиданно всплыла, когда специалист собрался рефинансировать действующий ипотечный кредит, но ни один банк не согласился на это. Запросив отчёты о кредитной истории в ЦККИ (Центральный каталог кредитных историй), Пётр обнаружил там огромное количество запросов из различных МФО на получение займов.

— Во многих МФО получить кредит очень легко. Нужно ввести на сайте паспортные данные, указать любой номер телефона, подтвердить через СМС, которое придёт на этот номер, что ты якобы владелец паспортных данных, и тебе выдадут займ онлайн на карту! Впоследствии МФО разыщет настоящего владельца паспортных данных и потребует возврат денег с него, а также внесёт сведения о просрочках в его кредитную историю, — пояснил Пётр Гусятников.

Что делать пострадавшим

В этой истории большинство МФО признали, что информация ложная, и удалили её. Для каждой из оставшихся МФО юрист подготовил персональное требование и направил им по электронной почте. — Не стоит возлагать надежду на правоохранительные органы. В подобных ситуациях необходимо обращаться в суд. В полицию имеет смысл отнести заявление только для того, чтобы у суда было лишнее подтверждение того, что вы добропорядочный человек, который оказался жертвой. Надеяться на то, что правоохранительные органы разрешат вашу ситуацию с нежданными кредиторами, бессмысленно, так как полиция просто не имеет на это полномочий.