Эксперты РОЦИТ подвели итоги электронного голосования по поправкам к конституции

30 июня завершилось онлайн-голосование по поправкам к конституции для жителей Москвы и Нижегородской области. Эксперты РОЦИТ подвели его итоги.

Всё большее число жителей крупных городов взаимодействуют с государством через Интернет. По мнению CEO EasСhain Юлии Паламарчук, возможность дать им проголосовать онлайн выглядит вполне современной, а по словам главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико период пандемии показал, что за таким форматом будущее.

- Использование электронного голосования не только позволяет повысить безопасность граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции, но и создать для них максимально удобные условия, когда можно сделать свой выбор, буквально не выходя из дом, - отмечает Николай Брико.

Кроме того, формат электронного голосования прост в использовании и позволяет принять участие, например тем, кто не может прийти на избирательный участок из-за болезни. Также электронное голосования ускоряет обработку результатом, так как подсчёт осуществляется в автоматизированном режиме.

По словам экспертов, электронное голосование уже является такой же современной моделью, как и покупки товаров через Интернет, приложения банков, дистанционные консультации с врачами.

Паламарчук отмечает, что использует при онлайн-голосовании технология блокчейн сделала минимальной вероятность вмешательства в выборы, так как обеспечивает хранение информации на нескольких серверах одновременно

- Каждый "узел" имеет полную копию данных. Информация синхронизируется с помощью алгоритма консенсуса. Консенсус гарантирует, что сведения запишутся только после проверки каждым узлом валидности и непротиворечивости. Блокчейн хранит историю операций с момента запуска, и эти сведения невозможно удалить или скомпрометировать бесследно, - отметила Паламарчук.